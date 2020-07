La madre de Julieta Abigail Del Pino, la joven que fue asesinada en la localidad santafesina de Berabevú, reclamó este domingo entre lágrimas justicia por el femicidio de su hija y pidió que “si hay más cómplices, que aparezcan”.

En medio de una movilización en la plaza principal de la ciudad de Berabevú, al sur de la provincia de Santa Fe, familiares y amigos de Julieta Abigail Del Pino reclamaron justicia por el femicidio de la joven. Fabiana Morón, madre de Julieta, agradeció el apoyo de todo el pueblo y dijo que “todas tenemos hijas, y todas son libres o eran libres en nuestro pueblo. Ahora sabés que no es así, que cualquiera nos puede arrebatar a nuestra hija en tres cuadras”.

Y agregó: “Necesito que no me abandonen, necesito que me ayuden a seguir pidiendo justicia, porque mi Julieta puede ser cualquier Julieta de ustedes”.

Morón destacó que su hija participaba del movimiento Ni Una Menos, y dijo ante los presentes que “las mujeres no son un objeto, por favor eduquen, que sea la primera y la última en Berabevú y en todo el mundo”.

Por último, recordó a su hija, a quien ella llamaba “Pupi”: “Era un amor, un sol como toda hija, era mi compañera”.

Fuente: Télam