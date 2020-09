Mientras los casos de COVID-19 aumentan en todo el país y en algunos días llegamos a récords diarios, la Ciudad de Buenos Aires ha logrado reducir de a poco los casos. En las primeras semanas de pandemia la capital argentina "lideraba" todas las estadísticas de casos diarios de coronavirus, inclusive más que la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, eso se ha invertido: hace ya varias semanas la provincia triplica e incluso cuatriplica en casos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto no quiere decir, solamente, que la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires ha aumentado en forma exponencial, sino que también la Ciudad Autónoma ha logrado contener el virus.

En este contexto, Fernán Quirós afirmó en la conferencia de prensa del día de hoy que “la ocupación de camas del subsector público está al 59% en las terapias intensivas al día de hoy, eso es un valor relativamente estable hace un mes y medio”

Además, el Ministro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señaló la importancia en la intensificación de los hisopados para poder amesetar la situación epidemiológica: “Estamos intensificando muchísimo el DetectAR con más testeo a asintomáticos, convivientes y contactos estrechos"

Por último, Quirós sostuvo que no darán marcha atrás en las reaperturas de distintos locales y comercios, pero le pidió a las personas "que no hagan reuniones familiares y sociales encerrados en casas, tienen alternativas para no correr riesgos”.