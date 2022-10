El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que no va a quedarse "callado" ante las agresiones contra su "decencia", en referencia a las acusaciones que un participante del reality Gran Hermano realizó en ese programa vinculándolo con un hecho de corrupción, y ratificó que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti "dijo exactamente" lo que él piensa.

"La vocera dijo exactamente lo que yo creo, con lo cual terminen con esa discusión", remarcó el jefe de Estado en declaraciones al canal de noticias C5N. En respuesta a las acusaciones del participante del "reality show" Walter Santiago, alias “Alfa”, la portavoz había publicado un hilo de Twitter en el que destacó que el Presidente "a lo largo de su trayectoria pública nunca se vio involucrado en hechos de corrupción" y "ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública".

Asimismo Cerruti solicitó al canal Telefe, a la producción de "Gran Hermano" y al participante que "se retracten y cesen en esta actitud agraviante". Al ser consultado sobre esas acusaciones, Fernández sostuvo hoy que "es una persona honrada" que "nunca ha participado de ningún hecho de corrupción" y a quien nunca se le ha "cuestionado su decencia".

"La verdad que lo único que tengo para dejarle a mis hijos es mi decencia. Y si el que ataca es alguien muy importante o un energúmeno, yo voy a reaccionar del mismo modo porque están poniendo en tela de juicio la honestidad del Presidente de la Nación, porque soy una persona honesta", expresó. Y agregó: "No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que yo no tengo nada que ver".

Télam