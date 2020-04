Este lunes, el COE informó las localidades que podrán comenzar la flexibilización de la cuarentena, en lo que es la cuarta etapa del aislamiento social y obligatorio. Para esto, los lugares autorizados fueron catalogados como "zonas blancas".

Sin embargo, un caso particular se había dado entre Jesús María y Colonia Caroya, ciudades que están pegadas. La primera había sido considerada "zona blanca" (no presentaba ningún caso positivo de Covid-19) y la segunda no (tiene dos casos confirmados).

Finalmente, en la noche de este martes el COE catalogó a Jesús María como "zona roja". Esto ya que hay un paciente internado en el Hospital Vicente Agüero, con diagnóstico de Covid-19 positivo,

Además, se registraron dos ingresos al sistema sanitario local de personas con contacto estrecho con un paciente con diagnóstico de coronavirus confirmado el lunes. Con esta resolución, ambas ciudades deberán continuar con el aislamiento preventivo.

En la tarde de este martes, ambos intendentes habían expresado su deseo de ser considerados zona blanca. Sobretodo por la economía local, que ambas ciudades poseen casi unificadas.

La palabra de los intendentes durante esta tarde

Luis Picat: "Es imposible dividir ambas ciudades"

El intendente de Jesús María, Luis Picat, considera que es "imposible" separar ambas ciudades, ya que en realidad son tres municipios (el tercero es Sinsacate) que trabajan en conjunto. "Compartimos industrias, compartimos mucho como comunidad", aseguró.

Y la verdad es que ambas localidades están separadas por una calle. No podría haber comenzado una flexibilización en Jesús María sin que esto influya -y necesite de- en Colonia Caroya.

Gustavo Brandán, intendente de Colonia Caroya, indicó que realizaron el pedido formal al COE regional y al COE central. "Por sus características, esta ciudad está en condiciones de ser zona blanca. Además, los dos casos que acá había ya han dado negativo", informó.

El objetivo es reactivar los trabajos de albañiles, monotributistas, y distintas profesiones para que "en este contexto, y tomando todos los recaudos, podamos ayudar a la economía local", en palabras del intendente.

Ambos municipios aguardaban la decisión del COE central sobre el tema. "De este modo, continúa el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate", informó la autoridad sanitaria.