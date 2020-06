Representantes de la Cámara de Gimnasios de Córdoba (CGC), piden que el Gobierno les autorice la vuelta a la actividad luego de haber elaborado una serie de protocolos que garantizarían la posibilidad de reducir el riesgo de contagios por coronavirus de sus clientes.

“Hace más de 90 días que venimos trabajando con todas las instituciones con las que hace falta trabajar, colaborando, acercando posiciones y generando todos los protocolos necesarios para poder volver a trabajar”, aseguró Marcos Aguade de la CGC a la Crónica Matinal de Canal 10.

Aguade explicó que la situación que atraviesan “es muy complicada ya hay muchos gimnasios que no van a poder reabrir, no sólo de nuestra Cámara sino de toda la provincia. Hay gente que ya no tiene ni para comer. Necesitamos pedir que sea urgente la reapertura de los gimnasios”.

“Hace semanas que venimos esperando respuestas, tenemos los protocolos pre aprobados hace tiempo, hemos demostrado que se puede trabajar con la seguridad necesaria adentro de los locales, con la capacidad reducida, el distanciamiento, la higiene requerida, con todos los elementos para la seguridad de los usuarios”, dijo Aguade.

En ese sentido, el representante de la CGC pidió que al menos se habiliten los locales de las zonas del interior donde no se registran casos.

Por otra parte, consideró que “la ayuda que llegó desde el Estado, fue sólo para micro gimnasios, pero la gran mayoría de los locales no pudimos acceder a esas ayudas, lo agradecemos, pero ha sido insuficiente”.

Para Aguade, la vuelta a la actividad del rubro, no solo permitiría descomprimir la situación de los dueños de los gimnasios, sino que además será una contribución a la salud de la población.

“Nosotros colaboramos con la salud de la gente, el sedentarismo, el estrés y el sobre peso van a terminar siendo más negativos que el propio coronavirus”.

De acuerdo a los datos brindados por Aguade, en Córdoba hay 1.800 gimnasios de los cuáles unos 375 están ubicados en la capital.

“Si a esto lo llevamos a cifras, estamos hablamos de unas 18.000 personas que trabajan en los gimnasios y que hoy no tienen forma de generar ingresos para poder comer”, indicó.