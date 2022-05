Este miércoles sigue el juicio en los Tribunales de Cruz del Eje por el femicidio de Cecilia Basaldúa, la joven violada y asesinada hace dos años en Capilla del Monte y cuyo único acusado es Lucas Bustos, peón de albañil de 24 años.

Bustos esta acusado por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa".

Según la instrucción, el joven confesó el crimen en la comisaría de aquella ciudad, durante un interrogatorio policial. Sin embargo, según lo expresado por la defensa, los efectivos no confeccionaron el acta que corresponde a cualquier interrogatorio. Además, remarcan que no estaba acompañado por ningún abogado defensor.

Por ello es aguardada con expectativa la declaración de Romina Rivero, una testigo que estuvo en el momento que el acusado habría brindado tal declaración ante los uniformados..

En el momento, Rivero se encontraba haciendo una denuncia por violencia de genero en nombre de su hija.

El relato de la mujer, que figura en el expediente, cita lo siguiente: "Mientras hacía la denuncia, vinieron estas personas de civil, para pasar a otra oficina… Pidieron permiso para entrevistar a un chico, dos hombres y una mujer, y como la puerta estaba entreabierta lo vi al chico sentado. Nunca lo había visto a este chico. Observé que estaba sentado, no estaba esposado y creo que tenía su documento en la mano y una gorra que creo se sacó de la cabeza… Era negra con algún detalle blanco…yo observaba que él me miraba cada tanto. Escuché que le preguntaban si conocía a Cecilia Basaldúa. Primero dijo que no la conocía y después que sí del Facebook. Yo escuchaba la conversación medio cortada"

"Escuché que le preguntaban por qué elegía el camino del río y este chico respondió porque le gustaba y le parecía más corto. Después escuché que le preguntaron si la chica estaba bien y el chico respondió que la vio bien. Yo escuché que le decían al chico que tenía que decir la verdad y le repetían las preguntas. No observé que lo amenazaran, gritaran o le pegaran, hablaban normal como lo hacemos nosotras en esta entrevista. Yo no vi que llorara y tampoco escuché que alguien llorara en ese momento. Tampoco escuché gritos ni golpes . ..”

Vale recordar que en el inicio del juicio el mencionado Bustos negó los hechos y aseguró que "voluntariamente nunca dije que yo fuera el autor de los hechos”.

Quiénes más declararán

También seguirán declarando los policías que estuvieron en el interrogatorio: Ramón Ubaldini Lopez, Marcos Sebastián Mondo y Guillermo Nicolás Molina.

Además se harán presentes Rafael Quiroga, vecino de Capilla del Monte; Carlos Córdoba, vecino de Mainardi y Stella Maris Almada, quien supuestamente vio a Cecilia el 05 a la noche.

Por ultimo declarará la psicóloga Larcher, que le hizo la pericia a Lucas Bustos.