Las personas de 17 años sin comorbilidades podrán vacunarse contra el coronavirus en Córdoba a partir de este sábado 18 de septiembre.

Los interesados deberán pedir turno en el siguiente enlace. A su vez, los que ya se habían registrado en la página recibirán la confirmación del turno en los próximos días.

"Es importante reiterar que no se debe asistir a los vacunatorios sin turno, ya que las personas de este grupo etario que no lo acrediten no serán vacunadas", remarcó el Ministerio de Salud.

Los jóvenes serán vacunados con dosis de Moderna y Pfizer que fueron recibidas en los últimos días. Hasta el día de la fecha, las vacunas contra Covid-19 no están autorizadas para aplicación en personas menores de 12 años.

En total, el Gobierno de Córdoba cuenta con 12.880 dosis de Moderna y 8.190 de Pfizer