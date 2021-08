Tras ser denunciada el viernes último por violar la cuarentena dispuesta para mitigar los efectos de la pandemia al organizar una fiesta para 70 personas en su chacra de Capilla del Señor, en ocasión del festejo de su cumpleaños, Elisa Carrió sostuvo que pidió autorización al municipio, lo que fue desmentido por el jefe comunal de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, al afirmar que sólo existió una charla telefónica con la referente de Juntos por el Cambio y que no hubo acto administrativo que habilitara esa celebración.

Nanni afirmó que "no es procedente el argumento del llamado telefónico porque no hubo más que eso. Un llamado telefónico en el que (Carrió) me manifestó que era un evento de su círculo íntimo, con los más allegados”. El intendente del partido bonaerense donde vive la líder de la Coalición Cívica, agregó que "uno no puede imaginar que se iba a desarrollar un evento con esa cantidad de personas y con shows en vivo”.

Al ser consultado sobre las fotos que trascendieron en la que se ve a Carrió y otros referentes de Juntos por el Cambio sin barbijos ni distancia social, en su domicilio en el mes de diciembre cuando regían las restricciones, el jefe comunal de Exaltación de la Cruz dijo no saber si el evento "fue al aire libre o no, pero claramente se nota un descuido con el tema que nosotros venimos exigiéndole a nuestra comunidad" respecto de las medidas de prevención y la prohibición de las reuniones.

Al referirse a la celebración y luego de trascender los detalles de la reunión, Carrió aseveró que sintió deseos de irse del país después de ser acusada en la Justicia de violar las restricciones del aislamiento social por este festejo. Al justificar lo sucedido, añadió que "todos estaban hisopados, fue al aire libre y con autorización de la Intendencia” de Exaltación de la Cruz", lo que finalmente fue desmentido por el intendente de ese partido bonaerense.