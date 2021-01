Desde el Consejo de Administración de la Coopi dieron a conocer un comunicado para dar respuesta a las declaraciones vertidas por el Intendente de la ciudad de Villa Carlos Paz, donde hace un llamado a la sociedad a la defensa de la institucionalidad la que estaría en peligro por un “armado político sindical”.

En sus declaraciones, el Intendente Daniel Gómez Gesteira, involucra directamente a la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz (COOPI) y a la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.) en un supuesto “atentado” contra su vivienda, que luego reduce a una pegatina de carteles y a que hace días un auto estacionado en el frente de su vivienda se le abría roto un vidrio.

A todo esto, el Consejo de Administración de la COOPI niega enfáticamente haber producido, participado y/o instigado cualquier tipo de agresión, atentado o cosa que se le parezca, en contra del Intendente de la ciudad, su domicilio y/ o integrantes de su familia.

"Los únicos ataques que han existido en los últimos tiempos en contra de la Institucionalidad en la ciudad de Villa Carlos Paz, han sido producidos exclusivamente por el señor Intendente Gómez Gesteira", reza el comunicado de la Coopi.

Algunos de esos ataques incluso han sido denunciados ante la Fiscalía de Instrucción, se informó.

En este marco, el Gerente General de la Coopi, Rodolfo Frizza, en diálogo con el programa CRÓNICA del MEDIODÍA de Canal 10, manifestó que “éste enfrentamiento con la intendencia de Carlos Paz ya viene de la anterior gestión de Esteban Avilés que junto con la actual vienen llevando adelante un proceso de destrucción de la Cooperativa y cuando hablamos de ir contra la institucionalidad los primeros que debieran ser las autoridades municipales que vienen llevando desde hace años un plan sistemático de destrucción de la Coopi”.

“Uno se pregunta por qué no renovar los contratos de la Coopi cuando se ha invertido tanto y los servicios se prestan de manera eficiente... y al momento de pensar en que la Municipalidad se haga cargo de brindar servicios o los reasuma es imposible porque no podría reasumir lo que nunca asumió”, sentenció el Gerente de la Coopi, quien agregó que al referirse a los contrato de la cooperativa algunos dicen “ustedes molestan al poder, por eso no renovamos los servicios”.

En realidad, “ellos transforman una relación que debiera ser de mutua colaboración en beneficio de los vecinos en una lucha de poder”, señaló Frizza.

El Gerente remarcó que “jamás la Cooperativa va atentar contra la institucionalidad, contra el intendente ni ningún funcionario”.

Respecto a la potencial municipalización de servicios, el Gerente detalló que “hasta ahora no se ha municipalizado ningún servicio, más allá de que haya un fallo del Tribunal Superior de Justicia que está firme y que no obliga a la Municipalidad pero le da la posibilidad de hacerlo por decreto ante lo que la propia carta orgánica y el tribunal dicen que “no es conveniente”.

Frizza denunció “una vulneración de derechos por parte de la Municipalidad de Carlos Paz, primero las 250 fuentes de trabajo directas que sumando las indirectas llegan a 400, y además poner el peligro el libre acceso universal al agua y la continuidad de los servicios de saneamiento en Carlos Paz y la cuenca norte de Punilla que abarca cuatro localidades: La Falda, Villa Giardino, Huerta Grande y Valle Hermoso y fundamentalmente afecta la participación democrática”, a lo que agregó “ estamos ante un Gobierno que ha llegado democráticamente al poder pero que no ejerce democráticamente el poder porque no dejan expresar ninguna opinión contraria”.

¿Están garantizados los servicios en Carlos Paz?

Rodolfo Frizza remarcó “tranquilidad a los vecinos, no solamente en Carlos Paz sino en todo el sector de Punilla que abarca la prestación, porque mientras este la Coopi a cargo los servicios está garantizados” y agregó que “yo pondría una fuerte alarma , ojalá no llegue, sobre el momento en que la Coopi no esté para prestar los servicios”.

¿Un negocio tras el conflicto?

El Gerente de la Coopi puso un alerta al respecto al señalar que “estamos ante la triplicación del ejido de Villa Carlos Paz, una ciudad que vienen creciendo desde que nació, sin planificación urbana, por lo que todo eso supone la posibilidad de negocios inmobiliarios y frente a los negocios inmobiliarios el agua puede llegar a ser una gran moneda de cambio y dejar de ser un derecho humano con acceso universal, eso debiera preocupar no solamente a la Coopi y a todo el movimiento cooperativo, sino también a todos los estamentos del Gobierno y a todos los vecinos y vecinas de la región”, sentenció Frizza.

Es de esperar que ahora surjan las expresiones por parte de ejecutivo municipal de Carlos Paz en torno a estas declaraciones vertidas desde la Coopi, que abren una capítulo más en esta larga disputa que tiene como eje a los servicios públicos de esta importante ciudad del interior cordobés.