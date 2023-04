La defensa de Oscar González se opuso a la pericia psicológica al ex legislador pedida por la querella en el accidente de las Altas Cumbres que provocó el fallecimiento de la docente Alejandra Bengoa y las lesiones graves de su hija de 15 años y una amiga que viajaba con ellas.

Miguel Ortiz Pellegrini, su abogado, dialogó con Radio Universidad y expresó: “Estoy ejerciendo un derecho constitucional, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo, y si esto aplica con el juez mucho más con una psicóloga”.

“Estamos en un accidente y no existe disposición que ordene una pericia psicológica en estos casos”, remarcó.

“Los periodistas y la gente en general está cuestionando la casta política. Yo no estoy defendiendo la casta política, porque la casta no está en el juicio. La defensa puede hacer uso de todos los derechos que el proceso le da", manifestó.

Consultado sobre las sospechas que genera la negativa de realizarse la pericia, sostuvo: “Si la pericia da normal, estarían diciendo que estuvo arreglada. Cualquier cosa no va a tener un buena recepción en la opinión pública".

Sobre las demoras en el proceso, argumentó: “Por nuestra parte no ha habido demora, nosotros pedimos la pericia accidentológica en noviembre. No fue más rápido porque la querella no tenia un perito de control y pidió plazo para traerlo de Buenos Aires, la que lo esperó fue la fiscal".