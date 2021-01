Joe Biden inauguration: Lady Gaga sings the national anthem

Joe Biden asumió como nuevo presidente de los Estados Unidos tras unas elecciones y posteriores conflictos el mandatario saliente, Donald Trump, que tuvieron al país del norte y al mundo en vilo.

En la toma de posesión de su cargo, estuvieron varias figuras del espectáculo que apoyan al flamante presidente, como las cantantes Katy Perry y Jennifer López.

Pero sin dudas los ojos estuvieron puestos en Lady Gaga. La reconocida cantante y actriz, interpretó el himno nacional de aquel país en el Capitolio con una actuación imponente.

Previamente habia escrito en su cuenta de Instagram: "Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas. Amor, desde el Capitolio".