Las Facultades de Psicología y Ciencias Médicas, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, conformaron un equipo de trabajo para la contención y acompañamiento de personas y familias en condición de contagio y/o cuarentena por coronavirus (COVID-19).

El proyecto implica el trabajo de un conjunto de psicólogos, acompañantes terapéuticos y médicos que estarán disponibles entre las 8 y las 20, de lunes a domingo, ofreciendo un espacio de contacto y escucha virtual a personas en cuarentena y sus familiares.

El objetivo es constituir un espacio de escucha e información fiable que permita el tránsito saludable de esta situación de emergencia, fomentando tranquilidad y bienestar en la población.

En diálogo con el programa Subversiones, de la FM 102.3 de los SRT, la decana de la Facultad de Psicología, Patricia Altamirano, aseguró que hace diez días que están trabajando en esta iniciativa.

"La propuesta que tenemos es la de poder ofrecer este lugar de acompañamiento a aquellas personas que están en cuarentena o que saben que tienen contagio", informó la decana. El servicio comenzó este miércoles y ya recibieron llamadas de fuera de la provincia y hasta de España.

"Es importante decir que no es psicoterapia. No se trata de un proceso terapéutico si no de acompañamiento a una situación que se puede definir como una crisis", aclaró Altamirano. Las personas pueden llamar tantas veces lo requieran.

Si estás en cuarentena por contagio o por prevención, o tenés familiares en esta situación y considerás que necesitás apoyo o información médica, podés ponerte en contacto a través de Facebook o a través del e-mail : contencion@psicologia.unc.edu.ar