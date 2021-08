Tras la muerte del primer paciente registrado en Córdoba con la variante delta de COVID-19, varios medios de comunicación titularon que falleció el "paciente cero".

Sin embargo, este término no nació en la epidemiología y fue creado por el periodismo a causa de una confusión. El término preferido por los médicos y científicos es el "caso índice". Es decir, el primer caso registrado de una enfermedad epidémica dentro de una población.

Miguel Díaz, director del Hospital Rawson, afirmó que es una definición muy utilizada en pandemias y epidemias pero su origen se remonta en la década del 80 con la aparición de los primeros casos de VIH.

Un poco de historia

La primera persona definida como "paciente o caso cero" fue el auxiliar de vuelo canadiense Gaëtan Dugas en 1987 en base a una investigación de 1984. Los medios de comunicación señalaron, erróneamente, al hombre como el origen de la transmisión de la enfermedad debido a su vida sexual activa y su profesión que lo mantenía en constante movimiento.

Periodistas definieron a Dugas como el "paciente cero" cuando en realidad la investigación lo denominaba como el "paciente o (la letra)".

Dugas sucumbió a la enfermedad el 30 de marzo de 1984. Su nombre resonó en los medios desde 1987 cuando el periodista Randy Shilts publicó su libro And the Band Played On sobre la epidemia. Shilts, que también murió de sida, fue el que lo definió como "paciente cero" y lo definió como un elemento clave para la esparsión del virus en Estados Unidos.

Los diarios estadounidenses malinterpretaron el libro y lo señalaron como el responsable de introducir el virus en el país.

La investigación de 1984 que toma Shilts y realizado por el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades concluía el sida era una enfermedad de transmisión por vía sexual. A su vez, desarrollaba un esquema de transmisión que vinculaba a 40 hombres, Dugas incluído.

De todos los hombres, 39 estaban identificados por el estado donde vivían y el orden de cuándo empezaron a desarrollar síntomas. Sin embargo, Dugas fue definido como paciente "o", es decir, "out of California" (fuera de California) ya que vivía en Canadá.

Según la investigación, Dugas había mantenido relaciones sexuales con 8 de los 40 casos. Sin embargo, el estudio señala que él no fue el origen de la transmisión de la enfermedad de los 8 sino de 3.

Por lo tanto, el canadiense habría contraído de la enfermedad en Estados Unidos señalado injustamente como el origen de la enfermedad en Estados Unidos o "paciente cero". El New York Times, por ejemplo, realizó una nota sobre Dugas titulada "El hombre que nos dio SIDA".

El término quedó en el imaginario popular y fue reutilizado en otras epidemias y pandemias.