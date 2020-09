Soledad Laciar, mamá de Valentino Blas Correa, el joven asesinado por la policía, anunció este miércoles que espera un bebé.

“Es una noticia que tenía guardada, pero quería que lo supieran por mí. Tengo un embarazo y es un poco de riesgo dada la situación de tanto estrés”, contó en Noticiero Doce.

"Sacando el cálculo fue concebido unos días antes de la muerte de Blas”, explicó y señaló que la noticia le “da más fuerzas que nunca y la lucha para pedir justicia sigue”.

“A este bebé me lo mandó Blas. Es un milagro”, dijo emocionada la mujer, que toma a este embarazo como un gran apoyo para seguir buscando las condenas correspondientes. “Estaba enterrando a Blas y a los días me enteré iba a tener un bebé que no sabía cómo iba a hacer para cuidarlo”, contó.

“Fue un shock. Es una señal de que Blas está conmigo. Él siempre me decía que quería verme feliz”, relató Soledad, quien también es mamá de una beba de menos de 1 año y pide tener tranquilidad para afrontar este embarazo.