El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo este viernes que la pandemia de coronavirus desencadenó un "tsunami de odio y xenofobia" e hizo un llamado al mundo para detener esta situación, en el 75 aniversario de la derrota de la Alemania nazi ante las fuerzas aliadas en Europa.

"Al covid-19 no le importa quiénes somos, dónde vivimos o en qué creemos. Sin embargo, la pandemia sigue desatando un tsunami de odio y xenofobia, búsqueda de chivos expiatorios y alarmismo", señaló Guterres en un vídeo publicado en sus redes.

Antonio Guterres lamentó la escalada de sentimientos xenófobos en la red y en las calles, así como la proliferación de las teorías de la conspiración antisemitas, los ataques contra musulmanes en plena pandemia del coronavirus.

Pidió a los gobiernos del mundo a no escatimar esfuerzos para erradicar el discurso del odio y denunció que algunos países han responsabilizado a refugiados y como fuente del virus, negándoles el acceso a tratamiento médico.

El máximo representante de la ONU advirtió que periodistas, profesionales de la salud, trabajadores humanitarios y defensores de los derechos humanos "están siendo atacados por el simple hecho de hacer su trabajo" en medio de la pandemia.

Ante esta situación Guterres instó a los dirigentes políticos, a las instituciones educativas, medios de comunicación, sociedad civil y líderes religiosos para detener esta tendencia.

También solicitó a las grandes medios de comunicación a eliminar los contenidos racistas, misóginos y otros contenidos perjudiciales que fomentan las expresiones de odio en un momento donde hay que avanzar hacia la solidaridad para vencer a la pandemia.

#COVID19 does not care who we are, where we live, or what we believe.



Yet the pandemic continues to unleash a tsunami of hate and xenophobia, scapegoating and scare-mongering.



That’s why I’m appealing for an all-out effort to end hate speech globally. pic.twitter.com/ojh957xhQq