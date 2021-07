Los empleados públicos de la provincia de Córdoba que no se quieran vacunar de manera voluntaria contra el coronavirus y que posean patologías de base, serán sancionados.

Así lo indicó Julio Comello, secretario general de la gobernación provincial, en declaraciones a Cadena 3, al indicar que en esos casos, los empleados de 60 años o más con comorbilidades, serán licenciados sin goce de sueldo si se niegan a ser inoculados contra el Covid-19.

“Esto tiene su origen en una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, emitida en abril, y refiere solamente al grupo de trabajadores que estaban dispensados del trabajo presencial por tener algún factor de riesgo, principalmente los mayores de 60 años con alguna comorbilidad”, detalló el funcionario.

Esa resolución permite además que quienes estén vacunados, y hayan cumplido los 14 días que establece el protocolo, pueden ser convocados a prestar servicio de manera presencial.

“A quienes opten por no vacunarse se les respeta ese derecho, pero si se los requiriera de manera presencial, se considera su inasistencia justificada, pero sin goce de haberes”, advirtió Comello.

En esa línea, el funcionario explicó que en todos los casos se intentará “agotar la vía de trabajo no presencial”, pero cuando haga falta convocar a los trabajadores de manera presencial, quienes no estén vacunados no podrán hacerlo.