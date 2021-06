Las reuniones por el Día del Padre deberán esperar en Córdoba. Así lo dispuso el gobierno provincial al prohibir las reuniones sociales y familiares hasta el 2 de julio.

Frente a la suba de casos de coronavirus en la provincia, la administración a cargo del gobernador Juan Schiaretti dispuso extender las restricciones con algunas flexibilizaciones.

El ministro de Gobierno, Facundo Torres, señaló que en un 72% los contagios tienen como origen las reuniones sociales.

"El mejor regalo que podemos hacer a nuestro papá es no ponerlo en riesgo, es que no este expuesto a contagiarse de una enfermedad que no sabemos como termina", afirmó en la conferencia de prensa que se realizó en el Centro Cívico.

Durante los próximos días 14 días también estará restringida la circulación interdepartamental. Sólo podrán trasladarse los trabajadores "esenciales" con el certificado de la App Cuidar.

"Tener cuatro personas sentadas en una mesa pone mucho menos en riesgo que permitir que las reuniones se lleven puertas adentro", justificó Torres en referencia a la habilitación para los bares y restaurantes.