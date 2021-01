El ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, llegará a Córdoba este miércoles y recorrerá los principales destinos turísticos de la provincia, tal como lo hizo en la costa bonaerense, para ver cómo se está desarrollando la temporada de verano en el segundo destino más elegido en el país.

Las postales de algunas playas copadas por jóvenes sin ningún tipo de medidas de prevención contra el Covid 19, especialmente en Santa Rosa de Calamuchita, causaron preocupación en la Casa Rosada.

“Dijimos que no había que relajarse, que había que extremar los cuidados. Y que era importante que no hubiera incremento de los casos, pero lamentablemente estamos viendo que el incremento existe”, señaló Lammens en declaraciones a Puntal AM!

"Mañana voy a estar en la provincia de Córdoba recorriendo municipios y dialogando con intendentes. Algunas de las fotos que vimos en los últimos días nos preocupan” agregó.

El funcionario indicó que visitará la mencionada ciudad del valle de Calamuchita y Embalse, entre otros destinos. Durante su estadía se reunirá con autoridades y operadores turísticos de la zona.