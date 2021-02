En primer lugar, el Gobernador se refirió a las medidas tomadas en torno a la pandemia de coronavirus:

“Trabajando el sector público y privado juntos nos permitió aumentar las camas críticas para atender el Covid. Ahora previendo la segunda ola estamos agregando 711 más para llegar a 3.703 en total"

En este marco, hizo énfasis en la vacunación para combatir el virus:

"La decisión de Córdoba es vacunar al 70% de la población, ¡vamos a comprar las vacunas que hagan falta para alcanzar esa meta!".

Además, recordó que la pandemia provocó una profunda crisis económica y sostuvo que desde el Gobierno ayudaron a la población más necesitada:

"Invertimos en asistencia social, en créditos, subsidios y alivios impositivos al sector productivo, entre otras cosas"

Por otro lado, recordó que el 2020 fue el año de menor cantidad de lluvia caída desde que se tienen registros en Córdoba:

"Tuvimos gran cantidad de incendios forestales originados mayoritariamente por la acción criminal de quienes encendieron el fuego. Incendios que fueron contenidos por la acción heroica de nuestros bomberos voluntarios y de quienes trabajaron a la par de ellos. A todos ellos también muchas gracias por su trabajo"

A su vez, el Gobernador insistió en la importancia que le da su gestión al retorno de la presencialidad en las clases:

"Hemos avanzado con los gremios, los especialistas de salud y el COE para retomar paulatinamente las clases presenciales porque es una necesidad de nuestro chicos y jóvenes, sin descuidar que aún estamos en pandemia"

Otro de los puntos más importantes apuntados por el mandatario fue el de seguridad:

"Además de avanzar en la mejor formación del personal policial, incorporamos 100 cámaras de vigilancia y los 125 operadores de medios tecnológicos. En el primer semestre se pondrá en funcionamiento el 'sistema 911' para optimizar las respuestas ante emergencias con el equipamiento más moderno del mundo"

En cuanto al aspecto económico, Schiaretti volvió a marcar que desde la provincia tienen controlada la situación de la deuda externa:

"Córdoba cumplirá con sus compromisos económicos sin caer en default. Por eso, todos los que trabajan e invierten en Córdoba tendrán certezas y reglas claras para creer en nuestra Provincia"

También destacó la prioridad del plan de gestión durante 2021 en torno a la obra pública:

"Tendremos en marcha como mínimo 55 obras viales este año, entre pavimentación de rutas, avenidas urbanas, accesos, circunvalación de localidades, puentes, repavimentación, pavimentación y compactado de rutas secundarias y terciarias, etc"

Otra de las cuestiones destacadas por el Gobernador fueron las soluciones habitacionales impulsadas por su Gobierno:

"Ahora con la nueva ley de lotes y escrituras sociales seguiremos con las urbanizaciones de los barrios carentes de infraestructura básica y la entrega de lotes con infraestructura del Programa Lo Tengo, de Viviendas Semillas y de las escrituras"

Por último, Schiaretti cerró su discurso afirmando la solidez de la provincia en el marco de virus que azota a Argentina y el mundo:

"Córdoba no para pese a la pandemia y de tantas crisis juntas que nos tocó vivir en este inédito 2020. ¡Y no vamos a parar! Porque hay una nueva realidad fruto de la pandemia, pero la pandemia no puede ser la única realidad"