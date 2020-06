Aeropuertos fantasmas, calles vacías, ciudades mudas, hectáreas de fosas comunes, formas de afrontar la cuarentena, la noche en el barrio Padre Mugica de Capital Federal, situaciones absurdas en funerarias mexicanas, todas instantáneas de indudable sello latinoamericano, forman un mural de postales que puede verse en la cuenta de Instagram @covidlatam.

“Lo que hacemos es un registro visual que trata de mostrar cómo se vive el avance del coronavirus en nuestra región y que integra varios tintes, desde contarlo a través de la propia intimidad de la cuarentena de algunos de los fotógrafos, hasta abordar el contexto social de los países latinoamericanos”, explica a Télam Sebastián Gil Miranda, el argentino detrás de la idea original que hoy se extiende a trece países.

“El proyecto es el ejemplo de lo que queremos ser y hacer. Para nosotros el cambio no es solo desde lo social o lo económico, la equidad de género es algo fundamental y partimos de ahí para trabajar juntos contra este virus, concibiéndolo como una metáfora de la sociedad en sí misma”, argumenta Gil.

Contundente es la definición de Ana Carolina Fernandes desde Brasil, país con más casos y muertes en el mundo sólo superado por EE.UU: "Este proyecto está haciendo un mosaico de lo que podría ser una explosión de esta desigualdad social, humana y ambiental frente a todos nosotros y ante los ojos del mundo y su salvajismo capitalista. América latina es la región más desigual del mundo. Covid Latam propone una reflexión profunda sobre esto". De ella es esta primera foto.

1

Morir de tiro o morir de virus. ¿Son esas las opciones para la favela?

Rio de Janeiro. La foto de @culafernandes. "Vidas Negras Importam", la segunda manifestación en Rio tras la asfixia a Georges Floyd en Minneapolis. Los negros cariocas pusieron de relieve las violencias a las que son sometidos en Brasil: así lo muestran las cifras con que la autora acompaña la foto.

De la autora: “9 de cada 10 muertos por la Policía en Rio son negros. Cada 23 minutos, un joven negro es asesinado en Brasil. Son los números del estudio de Mapa de la Violencia."

2

Esperando a los familiares

Ciudad de México. La foto es del venezolano Alejandro Cegarra (@alecegarra). Lo increíble de la escena es la sobrecarga que encarna este trabajador funerario. Procesar y burocratizar la muerte de los demás parecía protegerlo de todo. Hoy su rutina y vestuario mudó por el avance de una amenaza invisible.

Del autor: “Un trabajador funerario espera a los miembros de una familia que reclaman las cenizas de una persona que murió por complicaciones debido al coronavirus.”

3

¿Cómo se sobrevive a la pandemia del Covid-19 en la barriada popular más grande de la Ciudad de Buenos Aires?

Buenos Aires. Pablo Piovano (@piovanopablo) publicó recientemente la serie titulada “Un rezo para la Villa 31”. El fotógrafo argentino, reconocido por sus trabajos en Página12, eligió el blanco y negro, mostrando un pulso oscuro y desolador, un dolor silencioso. La que aquí seleccionamos es la historia de Karen Ferreyra Vela, trabajadora sexual trans. Hace dos meses que no puede trabajar: “si no me convida algo el vecino, me muero de hambre”.

Del autor: “El trabajo de las organizaciones sociales, los comedores populares y los vecinos de a pie son los verdaderos responsables de alimentar las bocas de miles de personas, cuidar a los mayores y niños y garantizar las necesidades básicas de una población siempre olvidada por los gobiernos.”

4

Ojalá siempre exista el humor

Montevideo. La postal de Matilde Campodonico (@matildecampodonico). Quedarse en casa. O llevarla siempre con uno. Las ocurrencias desde el otro lado del Río de la Plata suelen resultar más simpáticas. Como repiten las miles de personas que pasaron por “Tiranos temblad”, otra genialidad uruguaya: “Uruguay es el mejor país” (y el que menos sufre el impacto del coronavirus)

De la autora: "Distintas formas de quedarse en casa. Ojalá siempre exista el humor y podamos reír de todos los temas. Incluso de los más serios".

5

Aglomerada soledad

Sao Paulo.La imagen tiene un aire distópico, de apocalipsis metropolitano: un joven descalzo y barbudo lee a una determinada hora mientras, detrás de él, la urbe está paralizada. Cierta soledad insalvable y aislamiento duradero parece anticipar la foto de Joao Pina (@pinaphoto). Citando la canción Sao Sao Paulo de Tom Zé: “Son ocho millones de habitantes/ Aglomerada soledad.”

Del autor: Ilê Sartuzi es un artista plástico que vive en el edificio Copan hace 4 años. Durante la cuarentena al final del día él se desplaza para el marquise exterior de su apartamento a tomar sol mientras lee un libro.

6

Cenizas

Lima. Rodrigo Abd (@abdrodrigo) tituló esta foto “Cenizas”. La escena tiene algo de siniestro, reforzado por el cielo sucio y el humo que sube desde el crematorio; todo deja una impresión abstracta. Afuera del edificio, se apilan los cajones.

Del autor: "El crematorio emana humo negro, en estos tiempos de pandemia el humo nunca se detiene. Los cajones son apilados fuera del edificio para luego terminar en cenizas".

7

Las armas de nuestro tiempo

Zacatecas. Cuando la imagen lo dice todo, las palabras sobran. La foto es de Flor Castañeda (@florc_84)

De la autora: "Agente con un escáner térmico para medir la temperatura. Las armas de nuestro tiempo".

8

Cine cerrado

Montevideo. Repetimos a @matildecampodonico. Cada uno de estos directores, también la directora argentina Lucrecia Martel, parecen estar tramando su propio relato sobre la pandemia. La actitud del Fellini joven, aquí con cierto parecido físico a Tarantino, parece resignada ante la idea de que la realidad supera la ficción.

De la autora: "Los cines están cerrados y parece que los que vivimos en una película somos todos nosotros. Mientras miro a los empleados de la comuna desinfectando la parada de buses me pregunto si Fellini, Hitchcock, Luis Buñuel o Lucrecia Martel filmarían esta trama".

Reporte Fotográfico Colectivo sobre los avances del Coronavirus en Latinoamérica. 9 Fotógrafas + 9 Fotógrafos + 1 virus = 19 Covid

El proyecto Covid Latam se puede seguir en Instagram @covidlatam y lo integran los fotógrafos Federico Rios Escobar,Tamara Merino,Rodrigo Abd,Fabiola Ferrero, Joao Pina,Glorianna Ximendaz, Pablo Piovano, Matilde Campodónico, Ale Cegarra, Ana Carolina Fernandes, Victor Moriyama, Andrea Hernández, Daniele Volpe, Johis Alarcón, Iván Valencia, Sara Aliaga, Sebastian Gil Miranda y Eliana Aponte.