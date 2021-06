El intendente Martín Llaryora expresó su enojo frente a la situación de descontrol festivo que hubo en el bar Visionare Ruin, cuando actuó Damián Córdoba el pasado sábado.

En un acto en el que anunció testeos de Covid-19 para industrias, empresas y comercios, Llaryora cuestionó lo ocurrido al decir: “No son los ejemplos los que se vieron el otro día y por eso somos implacables”.

Apuntando sobretodo al bar donde ocurrieron los hechos, el intendente dijo que “esos ejemplos no pueden repetirse y por eso se le ha aplicado la máxima sanción pertinente con todas las garantías jurídicas que tiene que ver con el cierre total y que no puedan habilitar un negocio de esas características porque no están aptos por la cantidad de violaciones que hicieron a las normas y por lo que hicieron anteriormente”.

De esta manera, defendió la actuación municipal con respecto del bar comercial y luego de las denuncias realizadas por el mismo municipio.

“Una vergüenza total frente a miles que están haciendo un tremendo esfuerzo”, expresó Llaryora al agradecer y destacar, por el contrario, a quienes cumplen con las normas sanitarias.

“La mayoría cumple con los protocolos, asumiendo que del cumplminiento de los protocolos también es parte de una estrategia sanitaria que se va a notar” en menores contagios y muertes, concluyó.

