Como ya es habitual en la ciudad de Córdoba, un grupo de vecinos se reunió para pedir por más seguridad en su zona. En este caso, fue el turno de las personas que habitan en barrio Los Boulevares.

"Estamos acá para reclamar seguridad, que es el tema que nos preocupa a todos", planteó uno de los manifestantes. El hombre explicó que los hechos delictivos no suceden solamente de noche, si no que también se registran robos durante el día.

Al momento de la cobertura de Canal 10, se veían varios móviles policiales dando vueltas por el lugar. Pero las personas saben que es solo por la movilización, en los otros días la presencia policial es poca.

Además, hay muchas zonas oscuras, la luminaria no es óptima. "La policía no aparece nunca. Cuando nosotros llamamos tardan como 6 horas, y están acá a cinco cuadras. No tenemos protección", lamentó una vecina.