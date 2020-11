Tras ocho meses de inactividad e incansable reclamo por soluciones, los jardines maternales de la ciudad de Córdoba se reinventaron en pandemia y regresan en formato de talleres recreativos.

La Municipalidad de Córdoba habilitó a esas instituciones a que realicen talleres de música, canto, danza, teatro, yoga, entre otros, en jornadas más acotadas que van de 1 a 4 horas.

"Es una posibilidad de contacto con las familias y con los niños", expresó la seño Yani del jardín Dulce de Leche, en Nueva Córdoba.

Y agregó: "Los niños volvieron felices. Hay que posar la mirada sobre la necesidad de los niños, de volver a encontrarse en un ámbito especial para ellos".

"Económicamente no termina de cerrar pero esta profesión no pasa por eso sino en el comienzo de la pandemia hubiésemos puesto una verdulería. Aunque no todos los jardines tienen las condiciones, aliento a las docentes de que esto es un inicio", concluyó en un móvil de Crónica de Mediodía, por Canal 10.

En cuanto al protocolo, la docente explicó que al ingresar se les toma la temperatura y se les coloca alcohol en gel, dejan sus pertenencias en el ingreso, que son higienizadas, y se ubican en las salitas.

Los espacios están dispuestos para mantener el distanciamiento entre los pequeños: no hay bancos ni cambiadores, indicó. Así también, cada niña y niño llevan sus elementos de juego que son guardados en cajas particulares.

La normativa, que se encuentra vigente desde el lunes, indica que debe haber un niño por cada dos metros cuadrados.