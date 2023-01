Naira Solange Bazán, de 21 años, fue atropellada el sábado en la zona de la Ciudad Universitaria de la capital y la principal hipótesis es que el conductor que la embistió se dio a la fuga.

La joven está internada en el Hospital de Urgencias con quebradura de peroné, fractura de costillas y clavícula, luxación de tobillo, hematoma de pulmones. Le están poniendo plasma para que coagule la sangre.

“Cada día me dan un parte médico con más cosas”, expresó Denisse Reyna, madre de la joven, a Canal 10.

VER: Buscan dar con un conductor que atropelló y huyó: una joven está hospitalizada

El pedido de la familia es cualquier dato que ayude a localizar al presunto conductor que la dejó tirada.

“Pido a la gente, les imploro, que me pasen información. No los comprometo, que me lo digan anónimamente aunque sea”, sostuvo.

“Lo que nos dicen desde el hospital es que alguien la atropelló”, manifestó Sandra Valdez, amiga de la víctima.

Naira se trasladaba en su moto en calle Medina Allende, entre Venezuela y El Cordobazo, alrededor de las 15.30 horas cuando fue encontrada por la policía, accidentada.

En ese sector no hay cámaras de seguridad, razón por la cual solicitan además que las autoridades que pongan cámaras en esa zona. "Para que no haya más Nairas”, destacó Sandra.

El teléfono de su familia para comunicarse para brindar información es 3513 164735.