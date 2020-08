Si bien no hay certezas absolutas de lo que vaya a pasar de acá al verano, todo parece indicar que en Argentina podrá darse el turismo a partir de no mucho tiempo. En ese contexto, el Intendente del partido General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció que la primer medida local a tomar será el testeo de todas las personas que ingresen a Mar del Plata para asegurarse que no ingresen a la ciudad turistas infectados con coronavirus.

El Intendente destacó que "va a ser una temporada absolutamente distinta a cualquier otra en la historia de Mar del Plata". A su vez, señaló que ya están implementando protocolos para otras actividades locales y que "cualquier persona en Mar del Plata va a tener que cumplirlos".

Por otra parte, Montenegro comentó en qué estado está el armado de protocolos particulares para la actividad balnearia:

"El ingreso de los turistas se evaluará con el gobierno provincial y nacional. Es una actividad importante, que nosotros obviamente la queremos cuidar, por eso estamos en plena discusión por el protocolo de balnearios"

Hace unas semanas, el Intendente de General Pueyrredón había indicado que ya estaban trabajando con el Gobierno Nacional y de Buenos Aires en el marco de la preparación de la temporada de verano y los distintos protocolos de sanidad.