Hace cuatro años, el 25 de noviembre del 2016 fallecía en La Habana, Cuba, Fidel Castro a los 90 años.

Castro mantuvo relaciones de amistad con muchas personalidades del mundo, una de ellas fue con Diego Armando Maradona que, a los 60 años, murió este miércoles.

Amistad

Se conocieron en 1987 y desde entonces forjaron una gran amistad.

En una de sus tantas visitas a Cuba, Maradona tuvo la oportunidad de entrevistar a Fidel Castro en su programa 'La noche del 10', en el 2005.

Entrevista de Maradona a Fidel Castro (Completo)





Durante 2014, después de uno de los tantos rumores que indicaban que el líder de la Revolución Cubana había fallecido, el propio Castro se decidió a escribirle a Diego una carta abierta. "Gracias a tí, puedo observar el extraordinario nivel de ese universal deporte, el fútbol. No creo posible una educación adecuada para los jóvenes de cualquier país sin el deporte, y en el caso específico de los varones, sin incluir el fútbol. Yo hoy soy político, pero como niño, adolescente y joven, fui deportista, y a esta noble práctica dediqué la mayor parte de mi tiempo libre", supo decirle.

El 10 le respondió: "Lo llevo en el corazón y todos los días, cuando le prendo una vela a mi vieja, también estoy pensando en usted... Fidel, si algo he aprendido contigo a lo largo de años de sincera y hermosa amistad, es que la lealtad no tiene precio...", aseguró Maradona.

Cómo recibió Diego la muerte de Fidel

"Me llamaron de Buenos Aires y fue algo muy chocante. Me agarró un llanto terrible, porque Fidel fue como mi segundo padre. Yo viví cuatro años en Cuba y Fidel me llamaba a las dos de la mañana para hablar de política, o de deporte, o de lo que se diera en el mudo, y yo estaba dispuesto para hablar. Este es el recuerdo más lindo que me queda. Cuando había algún evento siempre me llamaba para ver si quería ir, si quería colaborar y esto no se olvidará fácilmente", contó en una entrevista televisiva.

Maradona también se refirió a su último encuentro con Fidel, hace tres años, que fue vivido como una despedida “inconsciente”: “Y, hacía…, lo fui a ver hace tres años y me dejó una frase. Cuando entro al salón, se para y me dice ’¿Te venís a despedir, no?’. Me dijo eso. ’No, maestro, para nada’. Yo, con un llanto. Me sorprendió la noticia. Es como que me hubiese pegado un saque Del Potro en el pecho. Que te diga Fidel Castro si lo iba a despedir. ’No, maestro’, le dije. Me largué a llorar porque quizás tenía más razón él que yo.”

Para graficar su congoja, sostuvo que es el “dolor más grande” después de la muerte de sus padres. Además adelantó que en lo inmediato viajará para La Habana.

Fidel en la piel

Durante esa entrevista Diego recordó algunas anécdotas, entre ellas la vez que le mostró su tatuaje del rostro de Castro en la pierna izquierda.

"Me dijo ’¿Qué hiciste, loco? Pero yo estoy mejor que el del tatuaje’. Le digo ’Sí, lo que pasa que el tatuador es bueno pero tampoco lo va a ser igual. Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me la cerraban, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón, estuvo conmigo permanentemente y por eso mi agradecimiento. El número uno de los revolucionarios fue el Che, con Fidel a la cabeza. Yo vengo en el pelotón de atrás", remató.