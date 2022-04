Marcelo Rodio apuntó contra UTA Córdoba: "El paro es ilegal, esto traerá consecuencias"

Marcelo Rodio, Secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, dijo estar “indignado” con la medida de fuerza de los choferes de UTA que desde la medianoche del martes paraliza la ciudad capital.

“Estoy muy enojado con esta situación” dijo al aire de Radio Universidad y adelantó que van a pedir al Gobierno Nacional que declare la “ilegalidad'' del paro y que sancione al sindicato “de manera inmediata”.

El funcionario pidió “todo el peso de la ley para los responsables” y aclaró que en Córdoba no hay “salarios caídos, ni falta de pago ni retraso”. Aclaró que "todavía no llegaron los subsidios nacionales” aunque el municipio “hace frente a los sueldos con lo recaudado con los impuestos de los cordobeses, está adelantando el pago porque el dinero todavía no llegó”, dijo.

Enojado, Rodio apuntó contra la sindicalista Carla Esteban luego de que afirmara que la conciliación obligatoria nunca llegó a Córdoba. "Son excusas, en la era de la información donde todo llega rápido, cómo no van a mandar la información a todos los secretarios generales del interior".

"Acá claramente hubo una avivada", dijo el funcionario.