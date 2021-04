Este martes hubo una movilización desde el Patio Olmos hasta la Plaza España para pedir justicia por el chofer de Ersa Gustavo Cuello. El trabajador fue encontrado sin vida el pasado 8 de abril y no ha habido avances en la causa.

"Nosotros estamos convencidos de que esto no ha sido un ajuste de cuentas, no ha sido suicidio, no ha sido nada eso. Ha sido robo con asesinato", expresó su padre Ricardo Cuello en diálogo con Canal 10.

Además, lamentó que no haya habido adelantos importantes en la causa y criticó que siga caratulado como "muerte de etiología dudosa". El hombre calificó a su hijo como una persona "llena de vida que tenía muchos proyectos.

De la marcha participaron familiares y allegados del chofer que fue encontrado sin vida en Villa Boedo. Ricardo afirmó que hay "puntos oscuros" en la causa y puso en duda varias afirmaciones que se han hecho en torno a la investigación.