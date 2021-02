Más de 12 millones de personas se movilizaron por los destinos del país desde el inicio de la temporada y de ese total el 75% se repartió entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén, informó este domingo el Ministerio de Turismo de la Nación.



Según las estadísticas oficiales, el Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Villa Carlos Paz, Pinamar, Bariloche, Monte Hermoso, Miramar, San Martín de los Andes, Córdoba, Salta, Necochea, Merlo y Gualeguaychú tuvieron el mayor caudal turístico.



En tanto, el 82% de los turistas viajó en auto y la estadía promedio fue de cinco días.



La temporada 2021 tuvo momentos pico durante el fin de semana largo de Carnaval, con más de tres millones de turistas movilizados y ocupación plena en decenas de localidades; el cuarto fin de semana del año (23 y 24 de enero), con más de 2,4 millones de personas movilizadas por todo el país; y el fin de semana largo de Año Nuevo 2021, donde dos millones de personas viajaron por Argentina.

"Hoy podemos decir que logramos nuestros objetivos: más de doce millones de personas eligieron viajar por la Argentina, generando un alto nivel de ocupación y un fuerte impacto en las economías regionales, logrando además una baja en la curva de contagios. El éxito de esta temporada especial es de todos y todas", expresó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.



El Ministerio recordó que para esta temporada de verano, atravesada por la pandemia de coronavirus, se definió la puesta en marcha de 19 Centros Modulares Sanitarios en ciudades turísticas, el despliegue del plan DetectAr y la presencia de promotores turísticos en los principales centro del país



También la puesta en marcha del programa Municipios Responsables en las localidades turísticas para que implementen campañas y puedan adaptarse a los protocolos vigentes, entre otras medidas.



En el mismo sentido, se llevó adelante junto con la Secretaría de Innovación Pública la Web Verano donde se puede acceder a los requisitos para ingresar a todas las provincias y completar el Certificado Verano, además de tener la posibilidad de descargar los protocolos con recomendaciones sanitarias para playas, balnearios, alojamientos y establecimientos gastronómicos, entre otros.

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estimó que los turistas que eligieron destinos locales para vacacionar realizaron un gasto directo de 201.158 millones de pesos desde el inicio de la temporada, en diciembre.



Según CAME, si bien por la pandemia cayó 28,9% la cantidad de personas que viajaron fronteras adentro, en relación con el verano pasado, en muchas ciudades los empresarios consultados marcaron que esperaban una temporada peor.



"Algunos factores que salvaron parte de la temporada fue la imposibilidad de viajar al exterior, especialmente a Uruguay, y la necesidad de salir de viaje después de un año donde las escapadas de fin de semana estuvieron ausentes", señaló la Confederación empresarial.



"En cambio, no hubo fiestas populares, se suspendieron certámenes deportivos, el transporte fue reducido y parques termales o playas trabajaron con cupos de ingresos", agregó.



Siempre según CAME, este año hubo más excursionistas (traslados en el día) que lo habitual: unos 36 millones de argentinos con un gasto promedio diario de 1.300 pesos per cápita, que dejaron un desembolso total de $46.700 millones.



Así, según CAME, la erogación total directa del verano entre turistas y excursionistas ascendió a $248.000 millones.



"Lo que también cobró fuerza fue el turismo rural, que finalizó la temporada con un balance positivo empujada por el distanciamiento social", analizó la entidad y resaltó que "el viajante pudo hacer periplos de cercanía, en grupos reducidos a lugares con naturaleza, y disfrutar de playas, caminatas, kayak, pesca deportiva sin amontonamiento de gente".

Télam