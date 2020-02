Se vivió una solidaria y grata situación en la localidad de Morteros cuando una pareja se acercó y donó 50 mil pesos para la la Campaña Solidaria por Matías Guayán. El niño tiene 12 años y padece una patología llamada Retinopatía del Prematuro (ROP) de grado 5.

Lo ideal sería que Matías se opere en china, por lo que lanzaron esta campaña que apela al corazón solidario de vecinos y vecinas de las localidades de Córdoba. Precisa unos 50 mil dólares.

Fue la madre de Matías quien hizo pública la donación de esta pareja. En diálogo con el Noticiero Regional Cooperativo, expresó: “Se acercó una pareja y me dijo que quería entregar una donación, le señale la urna para que deposite ahí el dinero, pero él me comentó que la suma que quería donar no entraba en la urna. Nos donó 50 mil pesos, solo lo abrazó a Matias y le dijo que quería que cumpla su sueño”

La pareja contaba con ese capital ya que había ganado $300.000 en el Bingo “Sueño Celeste”. En lugar de quedarse con toda la suma, decidieron donar a una buena causa. Según indicó la madre de Matías solicitaron el anonimato ya que solo buscaban ayudar.