Un grupo de vecinos de barrio Comercial realizó un corte de avenida Vélez Sársfield en reclamo por la falta de resolución a un repetido reclamo en el sector, la destrucción total de las cloacas.

En este sentido, una manifestante indicó que es la "cuarta semana que venimos con los reclamos (...) Estamos colapsados con las cloacas y no tenemos respuestas de nadie". "No queríamos llegar a cortar la ruta pero no nos queda otra", enfatizó.

Según indican, el problema repercute en todo el barrio. "Las cloacas, en el baño, 20 centímetros tengo de agua", describió otro vecino.

"Estamos con el problema del coronavirus y estamos con el problema más grande que es esta cosa", se quejó.