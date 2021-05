Su postura luce tajante respecto a una circunstancia que hoy se encuentra en discusión plena: la presencialidad en las aulas.

El reconocido pediatra Enrique Orchansky cuenta que en la actualidad en su consultorio "tenemos que batallar para recuperar el tiempo perdido" debido a que niños y jóvenes "están emergiendo con inmadurez y carencias".

De manera contundente, refiere: "Estamos viviendo una gran epidemia de enfermedad por el encierro de los chicos de forma sostenida entre marzo y noviembre de 2020. Eso fue un refugio anti-aéreo. Hoy están emergiendo con inmadurez y carencias notables, no pensamos que iba a ocurrir en esa magnitud".

Entrevistado en el programa Mirá Quien Habla no tiene dudas al asegurar que "la escuela es un lugar muy seguro para los chicos" y aduce que "posiblemente sea el último que les queda", porque "los cuida y los alimenta, aunque cada colegio, barrio y región tiene su circunstancia y sus riesgos".

Remarcó que "hoy los chicos atraviesan tres circunstancias muy fuertes", que van desde "el frío de las ventanas abiertas, su carné de vacunas actualizado y el miedo por el Covid".

Y prosiguió: "Todavía no llegaron enfermedades respiratorias severas de invierno, como la bronquiolitis y la neumonía, que no tuvieron casos de muerte en 2020. Veremos cómo funciona la dinámica del colegio con esas enfermedades y vamos a tener circunstancias severas y debemos estar preparados para ver si cambian las conductas familiares o no".

Entre las referencias habló de decidir desde "si enviar al nene a la guardería o dejarlo cuidado de una tía" hasta "determinar si se pueden evitar cumpleaños".