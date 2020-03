Exequiel Martinez y Jorge Odetti se encontraban de vacaciones en Perú cuando los sorprendió la pandemia de coronavirus.

Con todas las rutas provinciales cortadas, la pareja quedó varada en la localidad de Zorritos, a más de 1200 kilómetros al norte de Lima.

"Van a buscar a gente de Lima. Pero yo no entiendo como van a buscar a la gente que está varada acá y en otros lugares", declaró Exequiel a Crónica Matinal.

Por ahora, Exequiel y su esposo están hospedados en el hotel Punta Camarón. "Los dueños tuvieron la amabilidad de dejarnos quedar porque somos los únicos pasajeros en el hotel", explicó.

Entre Zorritos y Lima, hay una hora de vuelo o un viaje de 24 horas por colectivo. Sin embargo, todas las rutas interprovinciales se encuentran cortadas de manera preventiva por el coronavirus. Al 17 de marzo, Perú detectó 117 casos por COVID-19.

Los casos detectados se concentran en Lima (70), Callao (2), Huánuco (2), Arequipa (2), Piura (2), Chincha (1), Cusco (1) y Chiclayo (1). El país andino ya cuenta con casos de contagio comunitario.

"El consulado me respondió que me tenía que bancar los 15 días acá. El problema es que no se nos pueden asegurar que la medida sea por 15 días solamente", relató Exequiel.

Exequiel y Jorge tenían el viaje de regreso a Córdoba para el día 22 de marzo. Sin embargo, el Gobierno peruano canceló el vuelo. "La empresa Latam no atiende sus teléfonos. Por favor queremos ser visibilizados para que nos tengan en cuenta y nos ayuden a resolver este problema en el que estamos", expresó Exequiel.