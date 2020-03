El Cuarto Paro Internacional de Mujeres, Tortas, Travas, Trans, Bisexuales y No Binaries finaliza este lunes con una serie de marchas en todo el país.

“Este 8 y 9 será plurinacional, junto al movimiento transfeminista decimos basta al racismo y a la explotación de nuestra precariedad y de nuestro trabajo gratuito de cuidados”, señalaron desde el colectivo Ni Una Menos.

Paro de Mujeres: la lucha, entre movilizaciones y pañuelazos

Con el lema, “La deuda es con nosotres, ni con el FMI, ni con las iglesias” organizaciones feministas inician desde las 17 horas una movilización desde Plaza de Mayo hacia el Congreso Nacional por la igualdad salarial y de condiciones laborales, el aborto legal, seguro y gratuito, el fin de los femicidios y travesticidios y la separación de la Iglesia del Estado.

En Córdoba, la marcha inicia a las 17.30, partiendo desde Colón y Cañada de la ciudad de Córdoba hacia el frente del Patio Olmos.

En Argentina las mujeres ganan 22% menos que los hombres

En 2020 hubo 69 femicidios: una mujer muere cada 23 horas por razones de género

El paro

El Cuarto Paro Internacional de Mujeres, Tortas, Travas, Trans, Bisexuales y No Binaries se hizo sentir en varios lugares. La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) adhirió a la medida y las trabajadoras docentes y no docentes no asistieron al lugar de trabajo.

Las trabajadoras de Anses decidieron acatar la medida y la actividad fue mínima. Solicitaron que quienes no tuvieran turno no asistan.

UEPC adhiere al paro de mujeres de este lunes