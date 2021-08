Este viernes la Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició un paro de transporte urbano de larga distancia que durará 72 horas para finalizar el lunes a las 12hs.

En un comunicado, desde el gremio agradecieron "la determinante ayuda del Estado Nacional" con fondos extraordinarios para hacer frente a las necesidades del sector.

Sin embargo, apuntaron que esos fondos aún no se han hecho efectivos y que, además, "no existe plena seguridad sobre su continuidad en el futuro".

A su vez, destacaron que en este caso no apuntan contra las empresas y dejaron claro que no se niegan a negociar las mejoras salariales: "Simplemente no encuentran aún el cómo hacerlo, por todas las razones ya mencionadas".

Es por eso que desde la UTA han decidido y formalizado el paro de transporte de larga distancia durante todo el fin de semana.