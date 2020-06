Juan Pablo Caeiro, infectólogo asesor del gobierno provincial durante la pandemia, destacó el rol de la población en el paso a la "nueva normalidad" en Córdoba, que será a partir del miércoles.

"El cambio en la situación de Córdoba es un premio al esfuerzo de todos, aunque no puedo decir cien por cien cuando uno nota que por ahí hay gente que no ha respetado, pero tenemos que tomar esto como lo que significa. Es un premio al esfuerzo, pero no podemos bajar la guardia porque en todos los lugares que se ha reabierto, en mayor o menor medida hubo brotes. Tenemos que ser conscientes, cada uno de nosotros, de lo que estamos haciendo y seguir a rajatabla lo que manda el COE", explicó Caeiro a radio Universidad.

El infectólogo afirmó, en diálogo con Pensavalle informa, que "hay que usar el sentido común y seguir lo que nos dicen. No podemos hacer reuniones sociales cuando lo único que está aprobado es la reunión familiar. No podemos hacer deportes en equipo si no se aprobó. Preocupa, por suerte no en la mayoría, si no estaríamos mal. Hay que evitar las tres C: lugares cerrados, conglomerados o aglomerados, y contacto cercano", remarcó.

Y apuntó que flexibilizar las medidas de aislamiento "no quiere decir que volvemos a la vida normal. Tenemos que ser muy cautos, porque si se utiliza mal, esto vuelve atrás. Siempre hay optimismo pero tenemos que tener cuidado, porque las veces que se ha liberado la gente salió sin control y a veces sin respetar lo que está reglamentado", concluyó.