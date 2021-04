La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, lanzó duras críticas contra Alberto Fernández tras las restricciones que se establecieron para frenar la suba de casos de coronavirus.

“El Presidente quiso tener una autoridad que perdió, en el momento en que tuvo autoridad fue el 20 de marzo del 2020 en que salió con filminas a cerrar todo el país, ahora ya no la tiene", dijo la ex ministra de Seguridad en diálogo con radio Mitre.

En los últimos días Bullrich encabezó protestas frente a la Residencia de Olivos para reclamar mayor apertura y criticar el plan de vacunación.

El viernes en conferencia de prensa Fernández afirmó: "La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa de otro con un grupo de amigos a golpear la cacerola, insultar y escupir a los policías que están en la puerta. Que algún exaltado lo haga es razonable dentro de una sociedad, puede pasar. Que la presidenta de un partido político de la democracia haga eso, me parece que es un llamado de atención".

La respuesta de Bulrrich no se hizo esperar y este sábado aseguró: "se equivoca cuando dice que la protesta fue 'frente a su casa', porque Olivos no es su casa, no le pertenece y es de los argentinos, su casa está en Puerto Madero".

Además la titular del Pro a nivel nacional cuestionó a los ministros de educación, Nicolás Trotta, y de Salud, Carla Vizzotti. A ambos los cuestionó por "no tener la dignidad de renunciar" después de los anuncios del Presidente.