Pedro Cahn es médico infectólogo y forma parte del comité de expertos que asesora al Presidente sobre la pandemia de coronavirus.

Sobre el futuro del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el médico dijo que sería "gravísimo" levantarlo de golpe. No obstante, aclaró que el aislamiento se irá flexibilizando paulatinamente y por regiones. "Se van a abrir algunas actividades. Siempre en consideración lo que dispongan los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad", agregó.

"Ayer, por ejemplo, cuando el Ministerio de Salud presentó el informe, hubo 16 provincias que tuvieron cero casos nuevos. Lo cual es muy adelantador", comentó en Entre Nosotros Rebeca.

Para Cahn, la situación es más complicada en las grandes concentraciones urbanas. Principalmente, Capital Federal y el conurbano bonaerense. "Está controlada parcialmente pero no está la situación para abrir", opinó.

Testeos masivos

El médico infectólogo también cuestionó los pedidos para que se realicen testeos masivos en el país.

"El testeo masivo es un despropósito", sentenció.

A su vez argeumentó: "salir a testear masivamente no ha tenido absolutamente ningún sentido. Fijese por ejemplo que en Chile, que es un país que ha testeado muchísima veces más que nosotros, tienen para una población que es un tercio de la población argentina la misma cantidad de fallecidos que nosotros".

Y agregó: "desde el punto de vista del objetivo de salir a salvar vidas no parece haber sido una estrategia exitosa".

Para Pedro Cahn, los pedidos de testeos masivos parten de un "error conceptual".

La carga viral

El médico explicó que la clave del contagio es la carga viral. "Las personas que tienen coronavirus contagian de acuerdo a la cantidad de virus que tienen. Lo que llamamos técnicamente la carga viral", desarrolló.

La carga viral, en el caso del coronavirus, aumenta 48 horas antes de la aparición de los síntomas. "Se mantiene en niveles altos durante los primeros dos o tres días de la enfermedad y luego tiende a bajar en la gran mayoría de los casos", agregó.

En el caso de que la carga viral no baje, los síntomas se presentan de manera más grave.

"Los estadios de Talleres y Belgrano no se van a abrir"

El futuro de la pandemia es incierto. El distanciamiento social se mantendrá como práctica habitual y los comercios e industrias que deseen reabrir deberán regirse por protocolos sanitarios. Por el momento, el médico descarta que se habiliten lugares con gran concentración de personas.

"Es imposible que no haya contagios, es una fantasía. Va a haber más contagios", adelantó Cahn.

La gran incógnita que se mantiene en la comunidad científica es si se genera inmunidad tras curarse del COVID-19. Cahn dio dos ejemplos de cómo actúan los anticuerpos generados por una enfermedad: la sarampión y el HIV.

"Si yo tuve sarampión, tengo anticuerpos contra el sarampión y no necesito vacunarme porque esos anticuerpos son protectores (neutralizantes). Si yo tuve HIV, tengo anticuerpos en mi sangre pero esos anticuerpos no me protegen contra la enfermedad", explicó.

"¿Cómo se comportan los anticuerpos del COVID-19? ¿Cómo la del sarampión o del HIV? No lo sabemos. Hasta que no sepamos eso no podemos afirmar que podemos generar inmunidad de rebaño", concluyó.

"Gobierno de infectólogos"

"Hubo algunas personas que dijeron que este es un gobierno de infectólogos o alguna cosa por el estilo, nada más alejado de la realidad", comentó Cahn.

El médico hizo referencia a un tuit de Alfonso Prat-Gay que citaba una nota de La Nación donde Cahn declaró que no sabía si hacer actividad física podía contagiar más que caminar.

"No sabemos. Pero, por las dudas, te lo prohibimos".



"Nosotros somos médicos que no estamos en condiciones de definir que tal actividad productiva debe abrir antes que la otra", aclaró y explicó que las autoridades del Poder Ejecutivo son los encargados de tomar las decisiones.

"La cuarentena es víctima de su propio éxito"

"Al final nos guardaron en nuestras casas por tantos días y no pasó nada grave", esta frase, dice Cahn, es el claro ejemplo de que la cuarentena es víctima de su propio éxito.

Para el médico, parte de la población cuestiona la cuarentena porque no siente que tuvo un éxito palpable. "A la cuarentena le pasa lo mismo que a las vacunas. ¿Para qué me voy a vacunar de sarampión si no hay sarampión? La gente se deja de vacunar y vuelve el sarampión", ejemplificó.

Y concluyó: "estamos evitando una cantidad importante de internaciones y de muertes que si se hubieron producido todas juntas pudo haber colapsado el sistema de salud".