En la mañana del Viernes, el fiscal Garzón ordenó la detención de cuatro empleados municipales que agredieron a un verdulero que trabajaba en el lugar de las manifestaciones.

En este marco, Carlos Nayi, abogado de la persona agredida, habló con Crónica Matinal de Canal 10 para ampliar la información: "Fue una madrugada intensa, de gran actividad policial y allanamientos".

El abogado aclaró que las órdenes de detención por parte del fiscal son cuatro pero las que se llevaron a cabo, hasta ahora, son tres. A su vez, explicó que los manifestantes involucrados le desfiguraron el rostro a su defendido: "No lo mataron porque medió la intervención de un policía que cumplía adicionales en la zona"

Nayi expresó que el motivo de la golpiza fue que el empleado de la verdulería le había pedido a los manifestantes que los dejaran trabajar, que no cortaran calles, no arrojaran bombas y no actuaran de forma violenta.

Por otra parte, el abogado explicó que la causa va a seguir avanzando y puede tener novedades:

"Solicitamos la actuación del Intendente para que aplique la Carta Orgánica Municipal, el artículo 86 inciso 24, con la inmediata cesantía de estos vándalos que se han convertido en los dueños de la vía pública, que generan miedo y temor y han desnaturalizado el derecho de huelga"

Carlos Nayi destacó el trabajo del fiscal Garzón junto con "una prolija y ordenada actividad policial investigativa para identificar a los agresores para finalmente en un tiempo récord ordenar las detenciones".

Además, precisó que a los detenidos podrían corresponderle una pena de hasta 6 años de prisión: "No se descartan nuevas detenciones".