El reconocido infectólogo y docente universitario, que además asesora al Gobierno Nacional, hizo referencia a la actualidad que se vive en el país a nivel sanitario, por el Covid-19.

El Dr. Hugo Luis Pizzi, quien además asesora a la provincia de Córdoba remarcó en declaraciones a Canal 10, la gravedad de las fiestas clandestinas, donde se aglomera gente, y esas personas que van al lugar después regresan a su casa: “Ahí es donde está el problema, buscan el virus y lo llevan a su casa”.

Sobre las restricciones de circulación que impondrá el Gobierno Nacional, el Dr Pizzi dijo que "Córdoba no adheriría totalmente para preservar el turismo, aunque sí se incrementarías los controles en retenes ubicados en toda la geografía provincial."

Respecto del incremento de los contagios el infectólogo señaló que "algo vamos a tener que hacer. Tengo la sensación que se van a hacer controles en los retenes donde está la Policía Caminera, especialmente con los hisopados y demás y se va a tratar de evitar al máximo las fiestas clandestinas."

En este punto Pizzi describió la situación derivada de una fiesta clandestina y explicó que "por ejemplo cuando se desactiva un de estos encuentros, se les hace a los que salen de ese lugar, un hisopado dando como resultado que un 10 a un 15 por ciento son positivos, lo que quiere decir que esa gente que estuvo saltando, bailando e intercambiando fluidos no solamente ha contaminado al resto en el eslabón de la cadena epidemiológica y además, como son personas que no tienen independencia económica, vuelven a dormir a su casa donde están su Papá, su Mamá, sus abuelos... por lo tanto vamos a tener que ser mucho más estrictos con esto porque nos está complicando mucho. Incluso ustedes mismos los medios cronican casos excepcionales como el de Carlos Paz ayer o el de Cuesta Blanca el martes, eso nos hace mucho daño, nos atrasa."

Al ser consultado sobre las medidas de restricción que anunció el Gobierno Nacional y que regirán desde mañana para el horario nocturno de 23 a 06, y su aplicación en Córdoba, el Dr. Pizzi anticipó que "la idea es respetar el turismo y actuar sobre quienes forman parte del grupo que nos está haciendo daño, no tengo la seguridad absoluta de que haya adhesión de Córdoba a las medidas nacionales, al toque de queda este, pero creo que vamos a tener que cambiar algunas cosas, argumentos que el Ministerio de Salud de la Provincia los va a poner en práctica desde ahora, por ejemplo los mecanismos para conocer datos de quienes vienen y quienes van, para poder evaluar la salud de las personas que llegan y tiene que haber un ojo visor meticuloso que va a estar observando todos los centros turísticos, y vamos a ver si con eso es suficiente, y si no lo es tendremos que poner en práctica lo que anuncia la Nación."

Sobre los contagios, el Dr. Pizzi señaló que "hay curvas muy sensibles desde el punto de vista epidemiológico y estamos viendo que suben sin parar y la actitud de la gente no ayuda. Es importante que todos sepan que estudios hechos en Buenos Aires y extrapolados a Córdoba indican que el 65 por ciento de la población siempre se ha portado bien, siempre ayudó y siempre colaboró, pero hay un 25 por ciento que es el grupo de los indolentes, las personas jóvenes, y hay otro porcentaje para completar el 100 que realmente no sabemos si son enemigos o qué, pero hacen todo lo que no se debe hacer, y esa gente nos hizo mucho daño, en por ejemplo traer nuevas enfermedades como el sarampión que hacía 30 años que no existía en nuestra Argentina, y constantemente están despotricando, una cantidad de personas pusilánimes que quedan como desubicadas ante todo esto", concluyó el prestigioso infectólogo.