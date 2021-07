El gobierno anunció este martes que otorgará un bono de $5.000 en agosto a jubilados y jubiladas que cobren hasta $46.130. De este modo, los beneficiarios de la medida sólo serán quienes perciben una suma jubilatoria equivalente a dos haberes mínimos de $23.065.

Se estima que cerca del 83% de los jubilados y pensionados cobrará efectivamente el bono de agosto, por lo que alcanzará unos 6 millones de personas.

Para quienes perciben las jubilaciones más bajas, el nuevo pago extra de $5.000 será el tercer bono que del año. Los anteriores fueron de $1.500 en abril y mayo, que se dieron para jubilaciones y pensiones de hasta 1,5 haberes mínimos.

El bono de agosto será el de mayor impacto porque beneficia a aquellos que perciben hasta dos haberes mínimos, ampliando en un 25% el rango de alcance de los anteriores.

El actual gobierno también otorgó bonos previamente en enero y abril de 2020; de $5.000 y $3.000 respectivamente y en diciembre de 2019 de $5.000.

Con el apoyo adicional de agosto, los jubilados que cobran la mínima percibirán $28.065 ese mes, un 50% por encima de lo cobrado en diciembre de 2020 y el doble de lo percibido sobre el final del gobierno anterior.

Las jubilaciones y pensiones junto con las asignaciones familiares acumulan este año dos aumentos según lo previsto por la nueva fórmula de movilidad, basada en la evolución de la recaudación y los salarios. Fue un 8,07% en marzo y 12,12% en junio. El próximo aumento está previsto para septiembre.

"No queremos que los jubilados sean la variable de ajuste ante los aumentos de precios. Muchos me criticaron cuando dije que entre bancos y jubilados elegía a los jubilados, y entre salud y economía elegía salud, porque elegía la vida antes que la muerte, y no me arrepiento porque voy a luchar todos los días para que vivan con más salud y vivan bien", dijo Alberto Fernández durante el anuncio.

El anuncio de la medida se realizó en un acto en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Contó con la participación del presidente Fernández; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; la titular del PAMI, Luana Volnovich; su par de Anses, Fernanda Raverta y el intendente local, Martín Insaurralde.