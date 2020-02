Padres y madres de niños con tratamientos domiciliarios se manifestarán este jueves por la mañana en el Hospital de Niños frente al recorte del programa que los asiste.

Jorgelina Ronco, una de las madres afectadas, comentó en diálogo con Cba24n que la falta de obra social hace muy dificultoso el tratamiento con sesiones de kinesiología que van de los 500 a los 600 pesos.

Por fortuna su caso no es el más apremiante, debido a que pudo acceder a una obra social en simultáneo al corte del servicio en el hospital provincial, pero asegura que muchos no cuentan con una cobertura y sus hijos requieren de un cuidado continuo porque no pueden movilizarse con facilidad.

Sin un aviso previo, "los kinesiológos dejaron de llegar a las casas" después de comentar que llevaban cinco meses sin cobrar, aseguró Ronco. En tanto que las médicas del programa se quedaron sin choferes para hacer su trabajo domiciliario y se vieron obligadas a mantener su trabajo desde el hospital para los que pueden llevar a sus hijos.

"Estamos hablando de pacientes que son oxigenodependientes y la mayoría tienen respirador, es decir, ni siquiera oxigeno. Es un paciente que no se puede trasladar, cuando lo haces es porque el paciente requiere una atención urgente", explicó.

Los padres y las madres apuntan al cambio de administración dentro del hospital que fue acompañada de una fiscalizarción de los gastos para recortar lo más posible.

La convocatoria para reclamar por el recorte del servicio también requirió de una logística especial debido a la atención que necesitan los chicos con respirador.