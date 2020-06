Roberto Giménez - Defensa Civil De Carlos Paz Sobre Deportes Náuticos - AM 580 - Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

La medida comenzó a regir ayer y prohíbe que las personas puedan realizar actividades pasando de un departamento a otro de la provincia.

“No son decisiones del Municipio, sino medidas que se toman con el seguimiento que va haciendo el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de acuerdo a cada región”, le dijo el titular de Defensa Civil de Carlos Paz, Roberto Giménez, a Radio Universidad.

Giménez explicó que desde ayer se resolvió que las actividades náuticas, la pesca, los paseos de moto rutas y moto cross “van a ser circunscritas a cada departamento, es decir que no se va a permitir la interacción entre diferentes departamentos”.

En ese sentido, Giménez confirmó que durante el fin de semana pasado hubo muchas personas a las que no se les peritió el acceso a la villa turística.

“Mucha gente que quiso ingresar a la ciudad y no tenían los permisos de circulación correspondientes o no podían justificar porqué salían de su ejido para entrar en otro. Creo que a partir de las flexibilizaciones, que no son iguales en todos lados, ha habido un relajamiento de la gente, como que se cree que ya pasó todo y no es así”, indicó Giménez.

El funcionario advirtió además que las medidas se tomar para evitar contagios cuando se está entrando en una fase difícil de la pandemia.

“Estamos todavía en una situación compleja estamos entrando en una fase de riesgo por la llegada del frio donde más afecciones respiratorias se empiezan a producir, por lo que se toman estas medidas que buscan minimizar las posibilidades de contagios”.