Este miércoles, el presidente Alberto Fernández presentó la Reforma Judicial que enviará al Congreso. El tema generó distintas opiniones tanto en el oficialismo como en la oposición y queda por recorrer un extenso debate.

El ex juez federal Miguel Rodríguez Villafañe dialogó con Canal 10 y expresó que se trata de un tema que hace falta trabajar y que no se puede esperar a un "momento oportuno" porque difícilmente lo haya.

La creación de nuevos juzgados federales (3 en Córdoba y 94 en total en el país) y la creación de una Comisión Consultiva son los puntos del proyecto que resaltó el letrado. "Creo que es bueno porque es dirimente, para asesorar, sobre dos ámbitos: Consejo de la Magistratura y Corte Suprema de la Nación".

Sobre las críticas a una posible ampliación de la Corte, Rodríguez Villafañe indicó que en ningún lado dice que esto vaya a ser así obligatoriamente. La Comisión que se crea es que la dictaminará la idea y luego habrá un debate en las Cámaras del Congreso.

Por último, el ex juez aclaró que este proceso será largo y que es necesario que haya "buena fe en el análisis de problemática, porque decir 'no' porque no y 'si' porque si no ayuda".