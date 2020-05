El Director del Departamento de Investigaciones Lingüisticas de la Academia Argentina de Letras, Santiago Kalinowski, protagonizó un interesante debate sobre lenguaje inclusivo con Beatriz Sarlo.

Aquel intercambio derivó en el libro La lengua en disputa, en donde la intelectual y el lingüista confrontan desde distintas miradas sobre el uso de la lengua, los discursos sociales y la utilización de la e como método de igualación discursiva.

A diferencia de Sarlo, Kalinowski sostiene que el componente político es fundamental para comprender el nuevo fenómeno discursivo, cuya lucha "se mide en mujeres muertas, mujeres que no cobran lo mismo por el mismo trabajo, mujeres que no pueden caminar en paz por las calles".



En entrevista con los SRT, Kalinowski profundizó sobre la idea y enfatizó que el inclusivo no conlleva cambios gramaticales -quizás una de las mayores críticas de los sectores conservadores-, ni se ajusta a los patrones de la economía o la eficiencia en la lengua, pero que sí, el inclusivo, es la traducción de una lucha política por la igualdad.