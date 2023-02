El Secretario de Seguridad de la Provincia, Claudio Stampalija, habló los crímenes que sucedieron en los últimos dias y que estarían relacionados a “ajustes de cuentas” de narcotráfico. Sobretodo por el último caso que se conoció, donde un hombre fue asesinado brutalmente en Piedras Bajas y que tendría un trasfondo de droga, además de que el delito se habría ordenado desde una de las cárceles de Córdoba.

“Supimos del hecho apenas ocurrió por el parte de la Policía, pero está bajo secreto de sumario y no tuvimos más noticias hasta el dia de hoy”, expresó en dialogo con Radio Universidad.

El panorama remite inmediatamente al grave escenario que vive Santa Fe, donde constantemente se cronican violentos hechos que tienen como origen “ajustes de cuentas” o “intimidaciones” de los líderes narcos y que están afectando y avanzando cada vez más a la población en general.

Consultado sobre esto, el funcionario negó que Córdoba sea la “nueva Rosario”: “Lo niego enfáticamente, hoy Rosario tiene 22 homicidios cada 100 mil habitantes. Córdoba, tiene 2.46 cada 100 mil habitantes, es la noche y el dia”.

“No hay organizaciones criminales instaladas en esta Provincia y no vamos a permitirlo tampoco”, destacó.

Sobre el crimen de Piedras Blancas sostuvo: “Es un hecho que no sabemos el calíz que tiene, no tenemos más información”, aseveró.

Sobre el avance del narcotráfico en Córdoba como organiazaciones o bandas en los barrios, Stampalija, enfatizó: “Todavia no lo tenemos visto. Por supuesto que tenemos narcomenudeo como en todos los pueblos, ya no en ciudades. Tenemos la única Policía especializada y la única administración de justicia experta en ese tema. Estamos dando respuesta y por eso no lo dejamos avanzar”.

En relación al avance o formación de bandas “narcos” dentro de las cárceles de Córdoba, el secretario aseveró que la Ministra de Justicia de la Provincia de Córdoba, Laura Echenique, “viene trabajando” y aseguró que se realizan “requisas permanentes” en los pabellones.

Sin embargo alertó: “Si se dan dos o tres hechos donde presos den directivas a personas que están en libertad para que cometan delitos, la situación se agrava”.

El funcionario respondió que “no tienen detectado” si hay organizaciones narcos o del ampa operando desde las cárceles y que desde Investigaciones “no tienen problemas en ese sentido en relación a otras jurisdicciones”.

El alarmante incremento de robos

El secretario reconoció el aumento de los delitos contra la propiedad. En el 2022 en relación al 2021, hubo un aumento del 14% y aseguró que Córdoba “no está “por encima de los números nacionales”.

Pese a esta realidad habló del aporte de la Policia barrial y que se analizan los reportes que brindan cada 15 dias.

Sobre el uso de las cámaras de seguridad (más de 1500 domos en la ciudad de Córdoba) y los registros de filmaciones, incluso de particulares, para evitar el delito o de manera preventiva, destacó: “Hay barrios que no tienen, pero estamos en via de ponerlos. Están retenidos en Aduana y estamos esperando que lleguen”.

“Hay capacidad operativa para responder y tiene capacidad de personal. Ha tenido una poca merma cuando se extendió a 3 años la formación profesional".

En Córdoba antes había 622 policías cada 100 mil habitantes, hoy hay 500. Sin embargo el funcionario se resguardó en las cifras que establece Naciones Unidas que prevé un mínimo como 300 uniformados cada 100 mil habitantes.

Además detalló que la franja etaria que más delincuentes tiene, es la que va desde los 16 años hasta los 25.

En declaraciones anteriores, Stampalija dijo que hay 30 detenciones diarias por delitos.

Consultado sobre cuál es el tratamiento que se tiene ante tal número a nivel carcelario, hizo la distinción en el hecho que se cometió, si la persona tiene antecedentes, entre algunos criterios que se siguen, pero que “es la justicia la que maneja si procede la libertad o no".

Sobre la población carcelaria, expresó que el número “se mantiene en el tiempo, como en todo el país".