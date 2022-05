La Justicia confirmó la prisión preventiva de un maestro perteneciente a la Iglesia Mormona de Bell Ville por abuso sexual con acceso carnal de dos niñas de 11 años en el 2017.

El doctor Hugo Pérez, abogado querellante de los padres de una de las víctimas, expresó en Radio Universidad:" En el 2017 el señor Nelson Bogero, que hoy tiene 69 años, fue imputado y privado de su libertad en la cárcel de Villa María. Estos delitos están comprobados. Se desempañaba como maestro de la comunidad eclesiástica. Era maestro de niños de entre 7 a 11 años de edad en el momento en que cometió los ilícitos".

"La fiscal (a cargo de la dra. Isabel Reyna) está actuando de manera excelente. Son tres hechos que se le imputan: dos violaciones y portación ilegal de armas de fuego. Es persona peligrosa por eso el juez de control ha determinado que siga privado de la libertad hasta que se haga el juicio oral".

Se están investigando si existen más abusos y además podría haber más denuncias hacia las autoridades de la iglesia mormona por no denunciar en su momento.

Gisela Reynoso, madre de una de las victimas, dialogó con Radio Mitre y expresó: "Cuando ella me contó, fui y hablé con el líder de la iglesia para contarle lo que había pasado y en un principio me dijo que no hiciera la denuncia todavía para ver cómo lo podía solucionar él, pero todo siguió como si nada en la iglesia. Yo seguí yendo y este hombre seguía yendo a la iglesia, seguía participando".

"La esposa de este hombre era directamente presidente de las jovencitas, organizaban actividades en su casa. Tenía acceso todo el tiempo con las jovencitas”, aseveró.

“Hay muchas más víctimas, el tema es que hay víctimas que son del entorno familiar de ellos, entonces no hacen la denuncia”, destacó.

Consultada sobre la modalidad del agresor para perpetrar los abusos, habló del caso de su hija: “El caso de mi hija organizaron la actividad de sacarles fotos para una revista de la iglesia, iba a ser algo familiar. Iba a ir él con su mujer, su hija adoptiva y las nenas. Resulta que el hombre fue solo con las nenas”.

Además destacó que este hombre "ya tenia antecedentes" de estos hechos.