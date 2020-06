Circula en Twitter un video en el que se ve al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, portando un arma en un operativo policial y dando órdenes a un grupo de efectivos, que rodean a un detenido y se preparan para trasladarlo (ver acá, acá y acá).

Las imágenes son verdaderas y pertenecen al operativo en el que se detuvo a uno de los acusados por el crimen de Marcos Castillo, jefe del Escuadrón Zárate-Brazo Largo de Gendarmería nacional, quien fue asesinado en un presunto intento de robo en Zárate.

El video, en el que se ve a Berni dando órdenes a los policías bonaerenses, generó controversia sobre el rol del ministro bonaerense en el operativo y la legalidad de su accionar. Sin embargo, la legislación actual no contempla que el ministro encabece un operativo de este tipo, puesto que no pertenece a ninguna fuerza policial.

El video es real y ocurrió en Zárate

Según indicaron al medio Chequeado desde el sector de Prensa del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el video fue registrado en la madrugada del miércoles 10 de junio último, durante un operativo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense que derivó en la detención de un joven de 19 años acusado por el crimen del gendarme, que había ocurrido en la noche del martes previo.

La detención -añadieron desde el Ministerio- ocurrió en la calle 6, entre Larrea y Vicente López y Planes, del Barrio Malvicino de Zárate. Las imágenes del episodio coinciden con el registro de Google Street View de la zona. Además, un análisis a través de InVid -una herramienta online de análisis de contenidos audiovisuales co-desarrollada por AFP- indica que no hay registros anteriores a la fecha de publicación de los mensajes analizados.

El crimen del gendarme ocurrió el martes 9 de junio, cuando Castillo ingresaba a su casa luego de prestar servicio y fue abordado por 2 personas que, en un presunto intento de robo, lo mataron de 2 disparos, según confirmó el Ministerio de Seguridad, que añadió que por el hecho fueron detenidos 2 jóvenes, de 16 y 19 años.

Berni no puede encabezar un operativo policial

El propio Berni reconoció en su cuenta de Twitter y en una entrevista televisiva en Canal 9 que encabezó el operativo que derivó en la detención de uno de los sospechosos del homicidio, y que fue acompañado por su jefe de custodia y un “colaborador del Ministerio” de Seguridad. “Eran las 5 de la mañana y buscábamos a un delincuente que estaba prófugo, y con mi jefe de custodia y un colaborador más del Ministerio pudimos encontrarlo arriba de un techo y lo detuvimos”, aseguró.

Además, justificó el uso del arma -una Bersa empotrada en un kit tipo Roni, según se puede ver en el video– al asegurar que “no sabíamos si el delincuente que venía de matar (N. de la R.: había ocurrido varias horas antes) a una persona estaba armado y nos podía disparar a nosotros, así que ¿qué le iba a tirar, con el celular? Lo que corresponde es usar el arma que uno tiene permiso para portar”. Y añadió: “Si estuviera mal, estaría preso”.

No obstante es verdadero que el funcionario no está preso, el accionar de Berni no está contemplado en ninguna de las leyes o reglamentaciones que rigen el accionar de las fuerzas de seguridad bonaerenses.

En primer lugar, el ministro carece del “estado policial” definido por la Ley 13.201 -que regula las condiciones de ingreso y permanencia en las policías de la provincia- como “el desempeño efectivo y excluyente de las tareas de prevención, investigación, disuasión y/o uso efectivo de la fuerza”. Para poseer ese status debería formar parte de alguna de las fuerzas policiales bonaerenses.

En este sentido, el ministro no sólo no forma parte de ninguna fuerza policial en la provincia sino que por su situación actual tampoco podría hacerlo: el artículo 12 inciso d) de la Ley 13.982 le impide al personal policial “desempeñar otros cargos, funciones o empleos en la Administración Pública nacional, provincial o municipal”.

El ex ministro de Justicia de la Nación y de Seguridad bonaerense León Arslanián señaló a Chequeado que, al no poseer estado policial, Berni “no puede combatir el delito porque no tiene facultades para hacerlo”. Y agregó: “Lo que hizo es una mamarrachada, él no tiene facultades para portar armas en función policial”.

Tampoco la legislación vigente le da a Berni la conducción operativa de la fuerza: la Ley de Unificación de las Normas de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, que regula la composición y coordinación de las policías de la provincia, le otorga al Ministro de Seguridad sólo la conducción orgánica de las fuerzas policiales. “La habilitación que tiene no le vale para ejercer funciones policiales”, indicó Arslanián. Y completó: “la conducción operativa la tiene el jefe policial a cargo del operativo”.

Este miércoles Berni defendió su accionar al alegar que tiene “estado militar” por ser teniente coronel retirado del Ejército. Y agregó: “Tengo permiso de portación, tengo estado militar, soy el ministro de Seguridad de la provincia y dentro de la ley me manejo con todas las libertades que tiene que tener un ministro”. Chequeado se contactó con Berni, para obtener copia de la documentación y consultarle sobre la diferencia entre “estado militar” y “estado policial”, pero hasta el cierre de la nota el funcionario no contestó.

Sin embargo, la Ley de Seguridad Interior en su artículo 7° reconoce como únicas fuerzas capaces de actuar en la represión del delito en la Argentina a la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las policías provinciales, Gendarmería nacional y Prefectura Naval Argentina. Las fuerzas militares sólo están habilitadas para actuar en casos excepcionales, como lo dispone el título VI de esa ley.

Respecto del uso de armamento, el fiscal Marcelo Romero, titular de la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) N° 6 de La Plata, indicó a este medio que una persona, sea civil o un militar retirado con portación legal de arma de fuego (como sería Berni, según sus declaraciones), no puede “ostentarla por fuera de sus ropas”.

Consultados por Chequeado sobre la posibilidad de tomar algún tipo de medidas por el accionar de Berni, desde el Gobierno bonaerense indicaron que no harían ningún comentario al respecto.

Sobre la participación de Berni en la detención de un sospechoso, Romero recordó que el artículo 156 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires permite que un particular realice una aprehensión de un civil y luego lo entregue a las autoridades.

Berni comandó un operativo policial en Zárate, pero ninguna ley lo habilita a hacerlo.

Sin embargo, ante alguna irregularidad, es posible que la defensa del acusado plantee una falta o violación a la ley vigente y pida que se anule su detención. Dado que la víctima del hecho fue un gendarme, Chequeado consultó al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre este punto, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota.

La investigación está en manos de la titular de la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) N° 7 de Zárate, Andrea Palacios, mientras que la participación del joven de 16 años quedó bajo análisis del fiscal Gustavo Ancurio, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

En tanto, el pasado jueves el ministro de Seguridad volvió a quedar en el centro de la escena, al declarar en una entrevista televisiva en canal América que en la Provincia en materia de seguridad “estamos solos”, que no recibe apoyo del Gobierno nacional y que no habla con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, desde el 18 de marzo pasado.

*Por Chequeado.