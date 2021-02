El Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, manifestó que "el femicidio es un tema que en la Argentina" hay que "rever" porque "los resultados no son los mejores", y opinó que "la Justicia debe abordar" esa problemática "de otra forma".

Las declaraciones del titular de la cartera de seguridad bonaerense surgen luego de reunirse este martes por la tarde con la madre de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada por su ex pareja policía en la localidad de Rojas, Buenos Aires.

Respecto a la reunión en el domicilio de la madre de la víctima, Berni analizó la situación que vive la familia: "Estamos ante una situación muy dolorosa, no es una situación cómoda, era mi obligación venir y compartir con la madre algunos cuestionamientos o algunas dudas que tenía, para que todas las dudas que tenga podérselas aclarar."

"El femicidio es un tema que en la Argentina tenemos que rever, porque tenemos las mejores legislaciones, más modernas y sin embargo los resultados no son los mejores, eso quiere decir que están fallando situaciones que estamos estudiando", dijo a la prensa Sergio Berni luego de salir de la casa de Patricia, madre de Úrsula.

Berni, además, se refirió a la situación del policía que asesinó a apuñaladas a su novia y que se encuentra detenido por el femicidio: "él no estaba cumpliendo ninguna función, estaba apartado, no tenía su arma reglamentaria, no estaba trabajando, estaba con una carpeta psiquiátrica".

"Ante una carpeta psiquiátrica después aparecen las inimputabilidades, o sea que aduciendo que estaba en un estado psiquiátrico no sabía lo que hacía", señaló el ministro, quien además admitió que "harán todo lo que tengan que hacer" para colaborar en la causa.

Fuente: Télam.