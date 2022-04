Solange Musse: harán un monolito en el lugar donde no dejaron pasar a su familia

Los padres de Solange Musse estuvieron en Huinca Renancó y se reunieron con el intendente y el fiscal de la causa, Marcelo Saragusti.

Vale recordar que Solange, es la joven que falleció tras padecer un cáncer terminal y cuyo caso conmovió a todo el país, porque antes de morir había pedido por favor que la dejaran despedirse de su familia. Por disposición estricta del Gobierno Nacional por la pandemia no dejaron a su padre (Pablo Musse) y tía, que habían viajado desde Neuquén para verla, entrar a Córdoba.

En sus redes, Pablo expresó: "Este lunes próximo (ayer) nos reuniremos con el fiscal de la causa en Huinca Renancó, exigimos más celeridad en la causa y su elevación a juicio. Ya pasaron 20 meses, todavía no lo podemos digerir. Con mamá no podemos escuchar tus audios, para nosotros estás en un lugarcito de San Martín de los Andes o en el puerto de San Antonio Este sin señal de cel”.

Y cerró: “Te extraño un montón, desde que iniciaste tu viaje la vida ya no es la misma, hasta que nos volvamos a encontrar seguiremos pidiendo justicia”.

Oscar Saliba, intendente de Huinca Renancó, dialogó con Radio Universidad y expresó: "Pablo quería juntarse conmigo. Me planteó que quiere en el lugar donde no lo dejaron pasar, en la Ruta 35, plantar un recuerdo, un monolito para su hija".

"Al ser una ruta nacional vamos a tener que gestionar los permisos. La decisión está tomada, vamos a acompañar esto, para mitigar el dolor de esta gente que pasa muy seguido, a ver ahora a su cuñada, - la que acompañaba a Pablo en su momento- que está internada".

"Los vimos con mucho dolor y cada vez que pasan por acá lo viven. La inexperiencia, la psicosis de la pandemia, generó todo esto", expresó.

"Fue un caso bisagra, después de este caso se empezó a aplicar el sentido común".

La carta de Solange

"Hola, soy Solange Musse, hija de Pablo Musse y sobrina de Paola Oviedo. Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos, quiero que sean respetados. Lo escribo porque no puedo hablar mucho, lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso. Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona.

Lo único que necesito es que escuchen a mi familia y a mí. Las decisiones ante esta pandemia están en cuidarse, con todas las precauciones, y eso es lo que iba a pasar.

Ansiaba ver a mi tía y a mi papá. Estoy muy triste por todo lo que le hicieron a los dos, los trataron muy mal, los maltrataron, hicieron lo que quisieron como si fueran delincuentes.

Quiero estar con mi familia y que no sean maltratados por nadie.

Espero que esto que le ha pasado a mi familia no le suceda a más nadie. ¿Hasta dónde llegan nuestros derechos? Quiero que se sepa todo esto por el dolor de la familia, no quiero que más nadie sufra por estas situaciones. Ni mi familia, ni ningún ser humano que está pasando por esta situación porque estoy segura que no soy la única.

Amo a mi familia y nadie va a hacer lo que quiera con ellos. Quiero que quede bien claro todo esto. Gracias por difundirlo. Solange".